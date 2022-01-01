Uzņēmumu Katalogs
Jacobs Algas

Jacobs algu diapazons svārstās no $44,786 kopējā atalgojumā gadā Pārdošana apakšējā galā līdz $194,000 Projektu vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Jacobs. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025

$160K

Programmatūras inženieris
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Pilna steka programmatūras inženieris

Civilinženieris
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Transporta inženieris

Konstruktīvais inženieris

Mehāniskais inženieris
L1 $69.4K
L3 $108K

Projektu vadītājs
L3 $143K
L5 $194K
Datu zinātnieks
Median $148K
Aviācijas un kosmosa inženieris
Median $108K
Kiberdrošības analītiķis
Median $80K
Grāmatvedis
$133K
Biznesa analītiķis
$69.7K
Biznesa attīstība
$85.2K
Ķīmijas inženieris
$84.6K
Elektroinženieris
$60.2K
Ģeoloģijas inženieris
$70.6K
Aparatūras inženieris
$137K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$70.4K
Vadības konsultants
$124K
MEP inženieris
$129K
Produkta vadītājs
$98.5K
Programmu vadītājs
$146K
Pārdošana
$44.8K
Programmatūras inženieru vadītājs
$176K
Risinājumu arhitekts
$184K

Datu arhitekts

