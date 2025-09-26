Uzņēmumu katalogs
Jabil
Jabil Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in Taiwan Jabil svārstās no NT$1.25M year Software Engineer II līmenim līdz NT$1.63M year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Taiwan pakete kopā ir NT$1.4M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Jabil kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/26/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Junior Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Jabil?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Jabil in Taiwan, ir gada kopējā atlīdzība NT$2,833,786. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Jabil Programmatūras inženieris pozīcijai in Taiwan, ir NT$1,193,556.

