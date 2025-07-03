Uzņēmumu katalogs
Itau Algas

Itau algas svārstās no $6,378 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizaineris zemākajā līmenī līdz $80,277 Datu zinātnes menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Itau. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/22/2025

Programmatūras inženieris
Median $36.7K

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Datu inženieris

Datu zinātnieks
Median $33.9K
Programmatūras inženierijas menedžeris
Median $56.5K

Produkta menedžeris
Median $36.4K
Datu analītiķis
Median $16.6K
Risinājumu arhitekts
Median $50.5K
Biznesa analītiķis
$16.6K
Datu zinātnes menedžeris
$80.3K
Finanšu analītiķis
$54K
Cilvēkresursi
$17.7K
Mārketings
$20.5K
Produkta dizaineris
$6.4K
Programmu menedžeris
$33.7K
Projektu menedžeris
$33.7K
Kiberdrošības analītiķis
$31.6K
Tehnisko programmu menedžeris
$38.2K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Itau, ir Datu zinātnes menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $80,277. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Itau, ir $33,820.

