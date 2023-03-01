Uzņēmumu katalogs
Isracard
Isracard Algas

Isracard algas svārstās no $25,309 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $165,301 Programmatūras inženierijas menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Isracard. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/22/2025

Programmatūras inženieris
Median $91.1K
Administratīvais asistents
$98K
Civilinženieris
$135K

Datu zinātnieks
$79.6K
Finanšu analītiķis
$45.4K
Projektu menedžeris
$83.4K
Pārdošana
$25.3K
Kiberdrošības analītiķis
$133K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$165K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Isracard, ir Programmatūras inženierijas menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $165,301. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Isracard, ir $91,062.

