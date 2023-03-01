Uzņēmumu katalogs
ISEE
ISEE Algas

ISEE algas svārstās no $113,611 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $185,925 Aparatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ISEE. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/22/2025

Aparatūras inženieris
$186K
Programmatūras inženieris
$114K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ISEE, ir Aparatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $185,925. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ISEE, ir $149,768.

