Uzņēmumu Katalogs
iRhythm
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

iRhythm Algas

iRhythm algu diapazons svārstās no $124,375 kopējā atalgojumā gadā Mārketinga operācijas apakšējā galā līdz $357,700 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem iRhythm. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/22/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $211K
Biznesa analītiķis
$154K
Aparatūras inženieris
$179K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Mārketinga operācijas
$124K
Produkta vadītājs
$266K
Pārdošana
$199K
Programmatūras inženieru vadītājs
$358K
UX pētnieks
$153K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā iRhythm, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 4th-GADS (25.00% katru gadu)

Jums ir jautājums? Jautājiet kopienai.

Apmeklējiet Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbiniekiem no dažādiem uzņēmumiem, saņemtu karjeras padomus un vairāk.

Apmeklēt Tagad!

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā iRhythm, ir Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $357,700. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā iRhythm, ir $188,876.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš iRhythm

Saistītie Uzņēmumi

  • ResMed
  • Sabre
  • Shift4
  • Varian Medical Systems
  • Visa
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi