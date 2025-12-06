Uzņēmumu katalogs
iQIYI
iQIYI Datu analītiķis Algas

Vidējā Datu analītiķis kopējā atlīdzība in Taiwan iQIYI svārstās no NT$756K līdz NT$1.04M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu iQIYI kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$26.8K - $31.8K
Taiwan
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$24.7K$26.8K$31.8K$33.8K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā iQIYI?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu analītiķis pozīcijai iQIYI in Taiwan, ir gada kopējā atlīdzība NT$1,035,161. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots iQIYI Datu analītiķis pozīcijai in Taiwan, ir NT$756,117.

Citi resursi

