Pilna cikla programmatūras inženieris atlīdzība in Greater San Diego Area Intuit svārstās no $147K year Software Engineer 1 līmenim līdz $423K year Senior Staff Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater San Diego Area pakete kopā ir $205K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Intuit kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Software Engineer 1
$147K
$119K
$19.4K
$8.8K
Software Engineer 2
$193K
$147K
$35.3K
$10.4K
Senior Software Engineer
$235K
$163K
$51.5K
$20.8K
Staff Software Engineer
$337K
$191K
$107K
$39.2K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Intuit uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)