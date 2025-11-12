Pilna cikla programmatūras inženieris atlīdzība in Canada Intuit svārstās no CA$107K year Software Engineer 1 līmenim līdz CA$307K year Staff Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Canada pakete kopā ir CA$166K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Intuit kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Software Engineer 1
CA$107K
CA$93K
CA$9.5K
CA$4.2K
Software Engineer 2
CA$148K
CA$120K
CA$23.1K
CA$5.3K
Senior Software Engineer
CA$225K
CA$145K
CA$63.9K
CA$15.8K
Staff Software Engineer
CA$307K
CA$177K
CA$93.4K
CA$36.7K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Intuit uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)