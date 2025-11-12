Pilna cikla programmatūras inženieris atlīdzība in United States Intuit svārstās no $146K year Software Engineer 1 līmenim līdz $505K year Architect līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $220K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Intuit kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Software Engineer 1
$146K
$118K
$17.1K
$10.6K
Software Engineer 2
$199K
$151K
$34.7K
$13.3K
Senior Software Engineer
$263K
$180K
$59.3K
$24.4K
Staff Software Engineer
$330K
$211K
$81.6K
$37K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Intuit uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)