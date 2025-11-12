Backend programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Los Angeles Area Intuit svārstās no $186K year Software Engineer 2 līmenim līdz $244K year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Los Angeles Area pakete kopā ir $278K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Intuit kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$186K
$139K
$33.3K
$13.7K
Senior Software Engineer
$244K
$168K
$55K
$20.6K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Intuit uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)