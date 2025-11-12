Uzņēmumu katalogs
Mediānā UX dizainers atlīdzības in Israel pakete Intuit kopā ir ₪620K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Intuit kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025

Mediānais pakete
Intuit
Product Designer
Kopā gadā
₪620K
Līmenis
Staff Product Designer
Pamatalga
₪464K
Stock (/yr)
₪92K
Bonuss
₪64.4K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
13 Gadi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Intuit uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots UX dizainers pozīcijai Intuit in Israel, ir gada kopējā atlīdzība ₪765,793. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Intuit UX dizainers pozīcijai in Israel, ir ₪534,745.

