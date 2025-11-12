Uzņēmumu katalogs
Intuit
UX dizainers atlīdzība in Greater Bengaluru Intuit svārstās no ₹4.04M year Product Designer 2 līmenim līdz ₹6.69M year Senior Product Designer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Bengaluru pakete kopā ir ₹3.86M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Intuit kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025

Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Product Designer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Product Designer 2
₹4.04M
₹2.78M
₹1M
₹254K
Senior Product Designer
₹6.69M
₹4.62M
₹1.46M
₹602K
Staff Product Designer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Intuit uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots UX dizainers pozīcijai Intuit in Greater Bengaluru, ir gada kopējā atlīdzība ₹6,913,551. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Intuit UX dizainers pozīcijai in Greater Bengaluru, ir ₹3,859,798.

