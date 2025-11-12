Uzņēmumu katalogs
Intuit
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Produkta dizaineris

  • UX dizainers

  • Canada

Intuit UX dizainers Algas Canada

UX dizainers atlīdzība in Canada Intuit svārstās no CA$143K year Product Designer 2 līmenim līdz CA$224K year Staff Product Designer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Canada pakete kopā ir CA$218K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Intuit kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025

Vidējā Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Product Designer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Designer 2
CA$143K
CA$116K
CA$15.6K
CA$11.6K
Senior Product Designer
CA$207K
CA$139K
CA$51.7K
CA$16.5K
Staff Product Designer
CA$224K
CA$141K
CA$64.8K
CA$17.9K
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Block logo
+CA$81.2K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Intuit uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Produkta dizaineris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots UX dizainers pozīcijai Intuit in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$508,487. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Intuit UX dizainers pozīcijai in Canada, ir CA$218,216.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Intuit

Saistītie uzņēmumi

  • Google
  • Amazon
  • Apple
  • Microsoft
  • PayPal
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi