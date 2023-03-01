Uzņēmumu Katalogs
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo Algas

Intesa Sanpaolo algu diapazons svārstās no $15,558 kopējā atalgojumā gadā Finanšu analītiķis apakšējā galā līdz $93,254 Risinājumu arhitekts augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Intesa Sanpaolo. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/13/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $47.7K

Backend programmatūras inženieris

Finanšu analītiķis
$15.6K
Cilvēkresursi
$81.1K

Projektu vadītājs
$85.7K
Kiberdrošības analītiķis
$80.1K
Risinājumu arhitekts
$93.3K
Tehniskais rakstītājs
$39.8K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Intesa Sanpaolo, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $93,254. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Intesa Sanpaolo, ir $80,056.

