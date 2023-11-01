Uzņēmumu katalogs
International SOS
International SOS Algas

International SOS algas svārstās no $70,614 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $150,000 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem International SOS. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/5/2025

$160K

Pārdošana
Median $150K
Datu zinātnieks
$70.6K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$94.1K

Programmu vadītājs
$74.6K
Projektu vadītājs
$127K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots International SOS, ir Pārdošana ar gada kopējo atlīdzību $150,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots International SOS, ir $94,063.

