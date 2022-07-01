Uzņēmumu Katalogs
IntelyCare
IntelyCare Algas

IntelyCare algu diapazons svārstās no $100,500 kopējā atalgojumā gadā Datu zinātnieks apakšējā galā līdz $197,010 Datu zinātnes vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem IntelyCare. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/11/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $148K
Datu zinātnes vadītājs
$197K
Datu zinātnieks
$101K

Produkta dizaina vadītājs
$182K
Produkta vadītājs
$116K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Najvyššie platená pozícia nahlásená v IntelyCare je Datu zinātnes vadītājs at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $197,010.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v IntelyCare je $148,000.

