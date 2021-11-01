Uzņēmumu katalogs
Intelligent Medical Objects
Intelligent Medical Objects Algas

Intelligent Medical Objects algas svārstās no $82,159 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $304,470 Produkta dizaina menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Intelligent Medical Objects. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/25/2025

Programmatūras inženieris
Median $98K
Biznesa analītiķis
$82.2K
Datu zinātnieks
$140K

Produkta dizaina menedžeris
$304K
Produkta menedžeris
$180K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Intelligent Medical Objects, ir Produkta dizaina menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $304,470. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Intelligent Medical Objects, ir $140,140.

Citi resursi

