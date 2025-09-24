Uzņēmumu katalogs
IntelliGenesis
IntelliGenesis Information Technologist (IT) Algas

Mediānā Information Technologist (IT) atlīdzības pakete IntelliGenesis kopā ir $101K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu IntelliGenesis kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025

Mediānais pakete
company icon
IntelliGenesis
Instructor
Annapolis Junction, MD
Kopā gadā
$101K
Līmenis
L1
Pamatalga
$101K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
9 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā IntelliGenesis?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots jobFamilies.Information Technologist (IT) pozīcijai IntelliGenesis, ir gada kopējā atlīdzība $104,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots IntelliGenesis jobFamilies.Information Technologist (IT) pozīcijai, ir $101,000.

