IntelliGenesis Algas

IntelliGenesis algu diapazons svārstās no $94,525 kopējā atalgojumā gadā Informācijas tehnoloģiju speciālists apakšējā galā līdz $167,160 Kiberdrošības analītiķis augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem IntelliGenesis. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/10/2025

$160K

Datu zinātnieks
Median $126K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$94.5K
Kiberdrošības analītiķis
$167K

Programmatūras inženieris
$167K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā IntelliGenesis, ir Kiberdrošības analītiķis at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $167,160. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā IntelliGenesis, ir $146,415.

