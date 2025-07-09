Uzņēmumu Katalogs
Intellias
Intellias Algas

Intellias algu diapazons svārstās no $15,288 kopējā atalgojumā gadā Mārketings apakšējā galā līdz $95,574 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Intellias. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/10/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $60K

Backend programmatūras inženieris

Biznesa analītiķis
$65.8K
Datu analītiķis
$35K

Aparatūras inženieris
$63.6K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$77.6K
Mārketings
$15.3K
Projektu vadītājs
$40.1K
Programmatūras inženieru vadītājs
$95.6K
Risinājumu arhitekts
$82.3K
Tehniskais programmu vadītājs
$67.3K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Intellias, ir Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $95,574. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Intellias, ir $64,683.

