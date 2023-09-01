Uzņēmumu katalogs
Intellect Design Arena
Intellect Design Arena Algas

Intellect Design Arena algas svārstās no $8,476 kopējā atlīdzībā gadā Tehniskais rakstnieks zemākajā līmenī līdz $38,311 Datu zinātnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Intellect Design Arena. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/24/2025

Programmatūras inženieris
Median $9.2K
Datu zinātnieks
Median $38.3K
Mārketings
$20.4K

Produkta menedžeris
$36.1K
Tehniskais rakstnieks
$8.5K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Intellect Design Arena, ir Datu zinātnieks ar gada kopējo atlīdzību $38,311. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Intellect Design Arena, ir $20,422.

Citi resursi

