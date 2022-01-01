Uzņēmumu Katalogs
Integral Ad Science Algas

Integral Ad Science algu diapazons svārstās no $105,525 kopējā atalgojumā gadā Pārdošana apakšējā galā līdz $320,390 Informācijas tehnoloģiju speciālists augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Integral Ad Science. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/10/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $175K

Pilna steka programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $165K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$320K

Pārdošana
$106K
Programmatūras inženieru vadītājs
$269K
Risinājumu arhitekts
$159K
Tehniskais programmu vadītājs
$131K
UX pētnieks
$109K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Integral Ad Science, ir Informācijas tehnoloģiju speciālists at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $320,390. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Integral Ad Science, ir $162,100.

Citi Resursi