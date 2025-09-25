Uzņēmumu katalogs
Intapp
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

Intapp Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in United States pakete Intapp kopā ir $188K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Intapp kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Mediānais pakete
company icon
Intapp
Machine Learning Engineer
Palo Alto, CA
Kopā gadā
$188K
Līmenis
L3
Pamatalga
$165K
Stock (/yr)
$8K
Bonuss
$15K
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
8 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Intapp?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Intapp uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Backend programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Intapp in United States, ir gada kopējā atlīdzība $258,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Intapp Programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $185,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Intapp

Citi resursi