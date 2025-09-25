Uzņēmumu katalogs
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Canada pakete Intact Financial Corporation kopā ir CA$77.4K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Intact Financial Corporation kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Mediānais pakete
company icon
Intact Financial Corporation
Software Developer 1
Montreal, QC, Canada
Kopā gadā
CA$77.4K
Līmenis
L4
Pamatalga
CA$77.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
0 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Intact Financial Corporation?

CA$225K

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Intact Financial Corporation in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$136,569. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Intact Financial Corporation Programmatūras inženieris pozīcijai in Canada, ir CA$77,099.

Citi resursi