Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in Canada pakete Intact Financial Corporation kopā ir CA$114K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Intact Financial Corporation kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Mediānais pakete
company icon
Intact Financial Corporation
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Kopā gadā
CA$114K
Līmenis
L3
Pamatalga
CA$104K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$9.8K
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
4 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Intact Financial Corporation in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$163,384. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Intact Financial Corporation Datu zinātnieks pozīcijai in Canada, ir CA$118,599.

Citi resursi