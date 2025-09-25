Uzņēmumu katalogs
Mediānā Datu zinātnes vadītājs atlīdzības in Canada pakete Intact Financial Corporation kopā ir CA$178K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Intact Financial Corporation kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Mediānais pakete
company icon
Intact Financial Corporation
Data Science Manager
Montreal, QC, Canada
Kopā gadā
CA$178K
Līmenis
-
Pamatalga
CA$155K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$22.7K
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
16 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Intact Financial Corporation?

CA$225K

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnes vadītājs pozīcijai Intact Financial Corporation in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$202,131. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Intact Financial Corporation Datu zinātnes vadītājs pozīcijai in Canada, ir CA$175,088.

