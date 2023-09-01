Uzņēmumu katalogs
Insurance Corporation of British Columbia
Insurance Corporation of British Columbia Algas

Insurance Corporation of British Columbia algas svārstās no $20,732 kopējā atlīdzībā gadā Finanšu analītiķis zemākajā līmenī līdz $100,500 Biznesa analītiķis augstākajā līmenī.

Programmatūras inženieris
Median $58.4K
Biznesa operācijas
$43.9K
Biznesa analītiķis
$101K

Reklāmas tekstu autors
$56K
Datu zinātnieks
$80.8K
Finanšu analītiķis
$20.7K
Produkta vadītājs
$101K
Riska kapitāla investoris
$23.5K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Insurance Corporation of British Columbia, ir Biznesa analītiķis at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $100,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Insurance Corporation of British Columbia, ir $57,189.

