UX pētnieks atlīdzība in United States Instacart svārstās no $257K year L5 līmenim līdz $199K year L6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $212K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Instacart kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$257K
$180K
$77K
$0
L6
$199K
$199K
$0
$0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Instacart uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
50%
G 1
50%
G 2
Instacart uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 2 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
50% tiek iegūtas 1st-G (50.00% gada)
50% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% ceturkšņa)