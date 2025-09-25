Uzņēmumu katalogs
Instacart Datu zinātnes vadītājs Algas

Mediānā Datu zinātnes vadītājs atlīdzības in United States pakete Instacart kopā ir $565K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Instacart kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Mediānais pakete
company icon
Instacart
Data Science Manager
San Francisco, CA
Kopā gadā
$565K
Līmenis
L7
Pamatalga
$265K
Stock (/yr)
$300K
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
9 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Instacart?

$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Instacart uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

50%

G 1

50%

G 2

Akciju veids
RSU

Instacart uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 2 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 50% tiek iegūtas 1st-G (50.00% gada)

  • 50% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnes vadītājs pozīcijai Instacart in United States, ir gada kopējā atlīdzība $1,205,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Instacart Datu zinātnes vadītājs pozīcijai in United States, ir $380,000.

