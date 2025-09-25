Uzņēmumu katalogs
Instacart
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Klientu panākumi

  • Visas Klientu panākumi algas

Instacart Klientu panākumi Algas

Vidējā Klientu panākumi kopējā atlīdzība in Canada Instacart svārstās no CA$115K līdz CA$164K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Instacart kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Vidējā kopējā kompensācija

CA$131K - CA$155K
Canada
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
CA$115KCA$131KCA$155KCA$164K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Klientu panākumi datis par Instacart lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

CA$226K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam CA$42.3K+ (dažreiz CA$423K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Instacart uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

50%

G 1

50%

G 2

Akciju veids
RSU

Instacart uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 2 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 50% tiek iegūtas 1st-G (50.00% gada)

  • 50% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% ceturkšņa)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Klientu panākumi piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Klientu panākumi pozīcijai Instacart in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$163,549. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Instacart Klientu panākumi pozīcijai in Canada, ir CA$115,196.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Instacart

Saistītie uzņēmumi

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi