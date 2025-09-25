Uzņēmumu katalogs
Instacart Biznesa operāciju vadītājs Algas

Biznesa operāciju vadītājs atlīdzība Instacart kopā ir $210K year L6 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Instacart kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$193K - $219K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$170K$193K$219K$242K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$210K
$158K
$52K
$0
Skatīt 3 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Instacart uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

50%

G 1

50%

G 2

Akciju veids
RSU

Instacart uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 2 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 50% tiek iegūtas 1st-G (50.00% gada)

  • 50% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% ceturkšņa)



