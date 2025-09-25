Vidējā Biznesa operācijas kopējā atlīdzība Instacart svārstās no $366K līdz $512K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Instacart kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025
Vidējā kopējā kompensācija
Instacart uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
Instacart uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 2 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
50% tiek iegūtas 1st-G (50.00% gada)
50% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% ceturkšņa)