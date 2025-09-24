Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in India pakete insightsoftware kopā ir ₹1.42M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu insightsoftware kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025

Mediānais pakete
company icon
insightsoftware
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹1.42M
Līmenis
L3
Pamatalga
₹1.42M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
3 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā insightsoftware?

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at insightsoftware in India sits at a yearly total compensation of ₹3,236,048. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at insightsoftware for the Programmatūras inženieris role in India is ₹1,826,077.

