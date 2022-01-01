Uzņēmumu katalogs
Inovalon
Inovalon Algas

Inovalon algas svārstās no $43,675 kopējā atlīdzībā gadā Risinājumu arhitekts zemākajā līmenī līdz $276,375 Vadības konsultants augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Inovalon. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/15/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $100K

Backend programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $132K
Datu analītiķis
Median $100K

Biznesa analītiķis
Median $96K
Biznesa attīstība
$110K
Klientu apkalpošana
$55.3K
Cilvēkresursi
$190K
Vadības konsultants
$276K
Projektu vadītājs
$146K
Pārdošana
$49.8K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$246K
Risinājumu arhitekts
$43.7K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Inovalon, ir Vadības konsultants at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $276,375. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Inovalon, ir $105,223.

Citi resursi