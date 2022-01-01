Uzņēmumu katalogs
Innovaccer Algas

Innovaccer algas svārstās no $9,325 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $260,100 Produkta dizaina vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Innovaccer. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/6/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Backend programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Median $17.5K
Produkta vadītājs
Median $55.8K

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $67.7K
Datu analītiķis
Median $9.3K
Produkta dizainers
Median $21.6K
Datu zinātnes vadītājs
$70.8K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$77.7K
Vadības konsultants
$16.5K
Mārketinga operācijas
$11.8K
Produkta dizaina vadītājs
$260K
Pārdošana
$11.8K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Innovaccer, ir Produkta dizaina vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $260,100. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Innovaccer, ir $21,561.

