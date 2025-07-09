Uzņēmumu katalogs
Innotech algas svārstās no $11,973 kopējā atlīdzībā gadā Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists zemākajā līmenī līdz $122,400 Ķīmijas inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Innotech. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/14/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $51K

Frontend programmatūras inženieris

Backend programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

DevOps inženieris

Datu analītiķis
Median $39.8K
Biznesa analītiķis
Median $46K

Risinājumu arhitekts
Median $68K

Datu arhitekts

Tehnisko programmu vadītājs
Median $78.9K
Administratīvais asistents
$22.7K
Ķīmijas inženieris
$122K
Datu zinātnieks
Median $31.3K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$12K
Investīciju banķieris
$41.8K
Juridiskais
$63.2K
Produkta dizainers
$38.8K
Produkta vadītājs
$60.2K
Projektu vadītājs
$91.4K
Personāla atlases speciālists
$58.5K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$66K
Riska kapitāla investoris
$41.9K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Innotech, ir Ķīmijas inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $122,400. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Innotech, ir $50,958.

