Vidējā Datu arhitekts kopējā atlīdzība in India InMobi svārstās no ₹3.57M līdz ₹4.89M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu InMobi kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

InMobi uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (1.19% periodā)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu arhitekts pozīcijai InMobi in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹12,983,232. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots InMobi Datu arhitekts pozīcijai in India, ir ₹5,477,583.

