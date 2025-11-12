Pilna cikla programmatūras inženieris atlīdzība in India InMobi kopā ir ₹7.52M year SDE IV līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹6.81M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu InMobi kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
SDE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
InMobi uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (1.19% periodā)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)