Vidējā Mārketings kopējā atlīdzība in United States Inmar svārstās no $180K līdz $257K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Inmar kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/1/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$207K - $242K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$180K$207K$242K$257K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Mārketings datis par Inmar lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Inmar?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mārketings pozīcijai Inmar in United States, ir gada kopējā atlīdzība $257,400. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Inmar Mārketings pozīcijai in United States, ir $180,400.

