Infront X Algas

Infront X algu diapazons svārstās no $43,512 kopējā atalgojumā gadā Projektu vadītājs apakšējā galā līdz $181,090 Produkta vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Infront X. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/12/2025

$160K

Produkta vadītājs
$181K
Projektu vadītājs
$43.5K
Programmatūras inženieris
$92.8K

Tehniskais programmu vadītājs
$161K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Infront X, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $181,090. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Infront X, ir $126,793.

