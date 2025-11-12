Uzņēmumu katalogs
Mediānā Vietnes uzticamības inženieris atlīdzības in India pakete Infosys kopā ir ₹779K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Infosys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025

Mediānais pakete
company icon
Infosys
Site Reliability Engineer
Pune, MH, India
Kopā gadā
₹779K
Līmenis
4
Pamatalga
₹779K
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
6 Gadi
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Infosys?
Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Infosys uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Vietnes uzticamības inženieris pozīcijai Infosys in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹2,605,554. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Infosys Vietnes uzticamības inženieris pozīcijai in India, ir ₹779,199.

