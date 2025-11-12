Ražošanas programmatūras inženieris atlīdzība in India Infosys svārstās no ₹527K year JL3B līmenim līdz ₹689K year JL6A līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹439K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Infosys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
JL3B
₹527K
₹527K
₹0
₹0
JL3A
₹479K
₹479K
₹0
₹0
JL4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
₹1.03M
₹1.03M
₹0
₹0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Infosys uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)