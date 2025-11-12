Uzņēmumu katalogs
Infosys Pilna cikla programmatūras inženieris Algas Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area

Pilna cikla programmatūras inženieris atlīdzība in Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area Infosys kopā ir $79.5K year JL4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area pakete kopā ir $79.5K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Infosys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025

Vidējā Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
JL3B
Systems Engineer(Iesācēju līmenis)
$ --
$ --
$ --
$ --
JL3A
Senior Systems Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
Technology Analyst
$79.5K
$79.5K
$0
$0
JL5
Technology Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Infosys uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pilna cikla programmatūras inženieris pozīcijai Infosys in Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area, ir gada kopējā atlīdzība $80,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Infosys Pilna cikla programmatūras inženieris pozīcijai in Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area, ir $79,500.

