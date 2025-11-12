Uzņēmumu katalogs
Infosys
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Pilna cikla programmatūras inženieris

  • India

Infosys Pilna cikla programmatūras inženieris Algas India

Pilna cikla programmatūras inženieris atlīdzība in India Infosys svārstās no ₹509K year JL3B līmenim līdz ₹1.61M year JL6B līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹947K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Infosys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025

Vidējā Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
JL3B
Systems Engineer(Iesācēju līmenis)
₹509K
₹508K
₹1.2K
₹0
JL3A
Senior Systems Engineer
₹648K
₹626K
₹0
₹21.8K
JL4
Technology Analyst
₹909K
₹850K
₹0
₹58.9K
JL5
Technology Lead
₹1.47M
₹1.4M
₹0
₹62.8K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Infosys uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pilna cikla programmatūras inženieris pozīcijai Infosys in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹1,868,705. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Infosys Pilna cikla programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹832,205.

