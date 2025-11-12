Uzņēmumu katalogs
Pilna cikla programmatūras inženieris atlīdzība in Canada Infosys svārstās no CA$105K year JL4 līmenim līdz CA$114K year JL5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Canada pakete kopā ir CA$97.9K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Infosys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025

Vidējā Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
JL3B
Systems Engineer(Iesācēju līmenis)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL3A
Senior Systems Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
Technology Analyst
CA$105K
CA$105K
CA$0
CA$0
JL5
Technology Lead
CA$114K
CA$112K
CA$190.4
CA$1.3K
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
Block logo
+CA$81.2K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Infosys uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pilna cikla programmatūras inženieris pozīcijai Infosys in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$156,065. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Infosys Pilna cikla programmatūras inženieris pozīcijai in Canada, ir CA$101,696.

