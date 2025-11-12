Backend programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Bengaluru Infosys svārstās no ₹622K year JL3B līmenim līdz ₹1.73M year JL5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Bengaluru pakete kopā ir ₹969K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Infosys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
JL3B
₹622K
₹622K
₹0
₹0
JL3A
₹659K
₹645K
₹0
₹14.8K
JL4
₹1.04M
₹1.01M
₹0
₹31.1K
JL5
₹1.73M
₹1.67M
₹29.7K
₹34.2K
Infosys uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)