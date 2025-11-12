Uzņēmumu katalogs
Infosys
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Produkta dizaineris

  • UX dizainers

  • New York City Area

Infosys UX dizainers Algas New York City Area

Mediānā UX dizainers atlīdzības in New York City Area pakete Infosys kopā ir $90.7K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Infosys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025

Mediānais pakete
company icon
Infosys
Product Designer
New York, NY
Kopā gadā
$90.7K
Līmenis
Senior
Pamatalga
$90.7K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Infosys?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Infosys uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Produkta dizaineris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots UX dizainers pozīcijai Infosys in New York City Area, ir gada kopējā atlīdzība $190,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Infosys UX dizainers pozīcijai in New York City Area, ir $90,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Infosys

Saistītie uzņēmumi

  • Mindtree
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Tata Consultancy Services
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi