  • Algas
  • Produkta dizaineris

  • UX dizainers

  • Greater Bengaluru

Infosys UX dizainers Algas Greater Bengaluru

Mediānā UX dizainers atlīdzības in Greater Bengaluru pakete Infosys kopā ir ₹1.13M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Infosys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025

Mediānais pakete
company icon
Infosys
UX Designer
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹1.13M
Līmenis
JL4
Pamatalga
₹1.13M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
5 Gadi
Darba pieredze
10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Infosys?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Infosys uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots UX dizainers pozīcijai Infosys in Greater Bengaluru, ir gada kopējā atlīdzība ₹1,215,443. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Infosys UX dizainers pozīcijai in Greater Bengaluru, ir ₹1,130,885.

Citi resursi