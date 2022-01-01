Uzņēmumu Katalogs
Infostretch
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Infostretch Algas

Infostretch algu diapazons svārstās no $118,000 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $169,150 Produkta dizaina vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Infostretch. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/11/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $118K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$136K
Produkta dizaina vadītājs
$169K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Infostretch, ir Produkta dizaina vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $169,150. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Infostretch, ir $135,675.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Infostretch

Saistītie Uzņēmumi

  • Laserfiche
  • Spireon
  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi